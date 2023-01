Milano - Una città a 30 km h dal 2024

Leggi su quattroruote

(Di martedì 10 gennaio 2023) Prima l'Area C, poi le prime limitazioni di velocità nelle zone centrali e l'anno scorso l'Area B. La circolazione degli automobilisti milanesi non è mai stata così "limitata". E dal prossimo anno lo sarà ancor di più, perché in tutta laarriveranno dei limiti di velocità a 30 km/h. Tanto in centro quanto in periferia. quanto stabilito dal Consiglio comunale, composto da 48 membri e dal Sindaco Sala, che ha approvato un ordine del giorno che chiede al Comune di "proclamare30, istituendo il limite di velocità in ambito urbano a 30 km/h a partire dal primo gennaio". L'iter d'applicazione delle nuove zone 30 è ancora lungo ma, trattandosi di una proposta che arriva direttamente dalla maggioranza, con ogni probabilità le richieste verranno accolte dalla giunta. In nome della "sicurezza". Già oggi ...