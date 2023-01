Milano slow | il ciclotalebano e l' ironia social

Leggi su agi

(Di martedì 10 gennaio 2023) AGI - "I want to ride my bicycle, I want to ride my bike" cantavano i Queen pensando a quel senso di libertà che solo le due ruote possono dare. Starà canticchiando questa canzone anche il sindaco diGiuseppe Sala, ciclista convinto, anzi per alcuni ‘', adesso che il suo consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che prevede il limite di 30 chilometri orari per le auto, a partire dal primo gennaio 2024 in quasi tutta la città. Sono salve le grandi arterie, meno alcune vie centralissime dove il tachimetro non potrà superare i 20 all'ora, saranno le cosiddette ‘Zone 20' o ‘Zone residenziali'., meglio anche della cugina Parigi, che ha scelto questa direzione, un anno fa, quando il sindaco Anne Hidalgo abbassò il limite da 50 a 30, allineandosi a Zurigo, Londra e Bruxelles. ...