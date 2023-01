Milano | limite a 30 km h in tutta la città a partire dal 2024

Leggi su panorama

(Di martedì 10 gennaio 2023) Dal 1 gennaioinladiil nuovodi velocità sarà di 30 km/h. Il nuovosarà valido sia in centro che in periferia, ma con delle eccezioni; le strade a scorrimento veloce, dove ancora si potrà circolare a 50 km/h. Per il momento non è una decisione definitiva, ma è quanto stabilito dal Consiglio comunale, e voluto dal Sindaco Sala, che ha approvato un ordine del giorno in cui si chiede al Comune di «proclamare30, istituendo ildi velocità in ambito urbano a 30 km/h adal primo gennaio». Il primo firmatario del documento presentato a Palazzo Marino è Marco Mazzei, che ha sottolineato come sia necessario ridurre i limiti in nome della ...