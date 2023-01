Milano | imbrattò con vernice la Scala | per pm sufficiente “sorveglianza semplice per un anno”

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – La “limitata offensività” delle azioni di cui è accusato Simone Ficicchia, uno dei giovani militanti di Ultima Generazione che il 7 dicembre scorso ha imbrattato dila parete e le porte del Teatro alla, a poche ore dalla Prima, “fritenerela misura dellaper il termine di un”. Lo spiega in aula il pm diMauro Clerici che ha chiesto di ‘attenuare’ la misura dellaspeciale chiesta dalla questura di Pavia. Una richiesta con cui lo studente di 20 anni che vive a Voghera insieme ai genitori potrebbe essere limitato solo in minima parte i suoi spostamenti, senza obbligo di soggiorno. Prescrizioni che verrdecise dai giudici che ...

