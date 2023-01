Milano gelata a Berlino: - 20. E anche Bologna cade in casa

(Di martedì 10 gennaio 2023) Due sconfitte per le italiane di Eurolega. ALBA -83 - 63 Brutto stop esterno perche affonda a, 83 - 63. Gara di continua rincorsa per i campioni d'Italia che soffrono la verve ...

Due sconfitte per le italiane di Eurolega. ALBA -83 - 63 Brutto stop esterno perche affonda a Berlino, 83 - 63. Gara di continua rincorsa per i campioni d'Italia che soffrono la verve di Lo e la solidità di Sikma, Lammers e Zoosman. Non basta all'Olimpia la buona prova di ......docciadel mondiale di casa rimarrà impressa a fuoco nella mente dei tifosi di tutta Italia. Proprio perché capita una volta ogni morte di Papa che una squadra al di fuori dell'asse- ... Milano gelata a Berlino: -20. È di nuovo ultima Brutta sconfitta per l’Olimpia contro l’Alba: nel finale i biancorossi crollano dopo aver illuso nella rimonta. Luwawu-Cabarrot il miglior realizzatore con 16 punti ...Alla vigilia dell'attesissimo match tra Inter e Napoli arriva la notizia ufficiale: una vera e propria mazzata per i tifosi.