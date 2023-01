TGCOM

il contratto d'acquisto può valere come esenzionedivieto d'ingresso in Area B per alcune auto diesel (da Euro 5 in giù) e benzina (da Euro 2 in giù). Le elettriche più economiche con ...commenta A2024, le auto viaggeranno con un limite di 30 chilometri orari in tutta la città e non solo in certe zone come accade oggi. Lo ha stabilito il Consiglio comunale che ha approvato un ordine ... Milano, dal 2024 le auto viaggeranno a 30 km/h in città A Milano, dal 2024, le auto viaggeranno con un limite di 30 chilometri orari in tutta la città e non solo in certe zone come accade oggi. Lo ha stabilito il Consiglio comunale che ha approvato un ordi ...La principale è rappresentata dalla volontà della diretta interessata, la quale attualmente è a tutti gli effetti una biathleta che si diletta a tempo perso nello sci di fondo, seppur con successo. Al ...