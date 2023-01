Milano | dal 2024 auto a 30 all' ora in tutta la città | la decisione del Comune

(Di martedì 10 gennaio 2023) Adalledovranno circolare con un limite massimo di 30 chilometri orari inlae non solo in certe zone, come accade oggi. A dettare la linea è stato il Consiglio comunale ...

Agenzia ANSA

2024 le auto dovranno circolare con un limite massimo di 30 chilometri orari in tutta la città e non solo in certe zone, come accade oggi. A dettare la linea è stato il Consiglio comunale ...FuoriFtse Mib continua la cavalcata di Saes Getters (+9,7% le ordinarie e +12,7% le risparmio) in scia alla vendita delle attività Usa nel nitinol mentre su Mps arrivano le prese di beneficio ( -... Auto a 30 all'ora in tutta la città, Milano pronta a rallentare dal 2024 Praticamente, un quarto del valore. Ebbene, la politica monetaria espansiva adottata dalla Fed, con la immissione di liquidità attraverso i vari Qe ed i tassi a zero, ha fatto sì che a partire dal gen ...Linda Tucceri Cimini ha salutato con un post su Instagram il Milan Femminile: "Si chiude un altro capitolo della mia carriera. Onorata di aver indossato per 4 anni e mezzo una maglia ...