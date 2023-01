Milano | attivisti Ultima Generazione si autodenunciano per solidarietà a Simone

LAPRESSE

...didiversi manifestanti che questa mattina davanti al tribunale hanno partecipato al presidio di solidarietà per Simone Ficicchia. 'Siamo qui per autodenunciarci come cittadini e. ......decidere sulla richiesta di sorveglianza speciale avanzata dalla questura di Pavia (il pm di,... mentre Simone viene abbracciato e salutato da decine di- siamo tutti coinvolti. Non è ... Milano, presidio attivisti clima al tribunale - LaPresse (LaPresse) "La repressione che stiamo ricevendo è sproporzionata rispetto alle azioni non violente che portiamo avanti. Noi porteremo in aula tutte le nostre motivazioni chiare e condivise dalla comun ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...