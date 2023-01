Milan-Torino | la probabile formazione | le scelte di Pioli sorprendono

Milan News

... 1a giornata), Masina (- Udinese 4 - 2, 1a giornata), Djuricic (Sampdoria -1 - 2, 6a giornata), Simeone (- Napoli 1 - 2, 7a giornata), Djidji (2 - 1, 12a giornata). ...... si tratta della frase pronunciata da Vialli in campo a, dopo la vittoria della Coppa Italia 1988, con la quale annunciò di aver rinnovato con la Samp, mentre illo stava provando a ... Tuttosport - Verso Milan-Torino di Coppa Italia: Pioli valuta la difesa a tre dal primo minuto Vietato fallire per Charles De Ketelaere contro il Torino. Gli ottavi di Coppa Italia sono l’ultima grande occasione per il belga di dimostrare il suo valore. Serve il salto di qualità dopo i primi ci ...L'Inter molto interessata a Perr Schuurs del Torino: secondo Tuttosport è uno dei nomi più caldi per il mercato estivo nerazzurro. In ...