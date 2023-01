Milan-Torino domani in tv | orario e diretta streaming Coppa Italia 2022 2023

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’e le indicazioni per vedere intv e, sfida valida per gli ottavi di finale della. I rossoneri fanno il loro debutto nella competizione, con la volontà riscattare la cocente delusione del pareggio subito pochi giorni fa contro la Roma, con due gol subiti nei minuti finali. I granata, da parte loro, non sono partiti con il giusto sprint nel nuovo anno, e in totale arrivano da tre pareggi consecutivi in partite ufficiali. Fischio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 11 gennaio, con la partita che verrà trasmessa in chiaro su Canale 5, mentre losi potrà seguire su Mediaset Play. SportFace.

Milan News

Secondo La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli è pronto ad un importante cambio per la gara di Coppa Italia contro il. Il pareggio contro la Roma pesa ancora come un macigno. Ilha perso per strada, buttato letteralmente, due punti importantissimi. La colpa Nelle ultime ore non si fa che additare come ...Commenta per primo Ciprian Tatarusanu non riposerà nella sfida di coppa Italia tra ile il. Il portiere romeno é favorito su Antonio Mirante. MN - Verso Milan-Torino: torna in gruppo Messias, Origi ancora a parte. Anche Vasquez con la squadra Milan, attente valutazioni in merito all'acquisto più importante ed oneroso dei rossoneri in estate. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.Milan, arrivano buone notizie sul fronte rossonero provenienti dalla Premier League. Andiamole a vedere insieme.