Milan | Tatarusanu non riposa

Il Milanista

...a fare male alDomanda difficile, ma Aleksej Miranchuk la risposta la sa : lo ha dimostrato due mesi e mezzo fa, quando con un sinistro chirurgico ha battuto l'incolpevole Ciprian...Basta acquisti in porta . È questa la decisione presa dalche ha scelto di non prendere altri portieri a gennaio dopo l'arrivo di Devis Vasquez. Sul ... visto cheè in scadenza di ... Milan-Roma, le pagelle di Crudeli: “Non ho più parole! Pioli, ti dico una cosa…” Queste le pagelle di Salernitana-Milan: Tatarusanu 5.5: non ha grosse pratiche da sbrigare, se non un paio di uscite alte che effettua in maniera sicura. È… Leggi ...A ottobre il russo fu decisivo in occasione della vittoria per 2-1 sul Milan. E Juric l’ha utilizzato solo mezz’ora domenica contro la Salernitana ...