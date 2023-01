Milan | prove di difesa a 3 per Pioli

(Di martedì 10 gennaio 2023) Per la partita di Coppa Italia contro il Torinosta pensando ad una linea difensiva a tre per ilStefanosta considerando un cambio modulo per ladelin vista della partita di Coppa Italia contro il Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico rossonero potrebbe provare unaa 3, nonostante le molte indisponibilità dei centrali, come l’infortunato Kjaer e la squalifica di Thiaw. In attacco invece possibilità da titolare di De Ketelaere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

Per la partita di Coppa Italia contro il Torino Pioli sta pensando ad una linea difensiva a tre per ilStefano Pioli sta considerando un cambio modulo per la difesa delin vista della partita di Coppa Italia contro il Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico rossonero potrebbe provare una difesa a 3, ...Le prossime partite saranno delleche ci potranno dire molto della Lazio. 4 ALLE MILANESI: ... Anche ilcontro la Roma ha buttato via due punti; per 86 minuti la squadra di Stefano Pioli ... Milan-Leao, sono prove di matrimonio Per la partita di Coppa Italia contro il Torino Pioli sta pensando ad una linea difensiva a tre per il Milan Stefano Pioli sta considerando un cambio modulo per la difesa del Milan in vista della ...Archiviata la prova contro la Roma, che ha lasciato forzatamente dei punti su cui riflettere, il Milan riprenderà il proprio percorso stagionale in Coppa Italia. La manifestazione ...