Milan in missione | Kiwior e Gonzalez osservati speciali

Calciomercato.com

... con il rientro di Wijnaldum ormai alle porte, Abraham sbloccatosi contro ile un Dybala in ...di risultati positivi tali da far tornare a José la voglia di portare a termine la propria...Prima della partita con la Roma molti tifosi delhanno provato a "gufare" il Napoli, impegnato a Marassi contro la Sampdoria .fallita , anche se sui social non sono pochi i commenti ... Milan, missione a Lecce: piace il talento ex Barcellona Gonzalez I dirigenti rossoneri sembrerebbero aver portato a termine la prima grande missione riguardo i prolungamenti di giocatori chiave. Il Milan ha trovato l’accordo per il rinnovo di Ismael Bennacer: il co ...Gran prestazione per le ragazze del Milan Femminile che nella giornata di ieri hanno vinto con la Lazio per 7-0 ...