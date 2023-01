Milan | De Ketelaere e la scelta di Pioli per il Torino

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Un tritacarne da cui sarà complicato uscire. Da quando Charles Deè arrivato a Milano e all'attesa era enorme. Complice la cifra spesa per lui, 'solo 35 milioni' che però per i rossoneri rappresentavano praticamente la totalità del budget di mercato,...... ildeve solo prendersela con se stesso per il black out che ha letteralmente rianimato una ... gli altri subentranti hanno deluso, a partire da Aster Vranckx e Charles De. Il primo ha ... De Ketelaere, serve la scossa. E Pioli per dargliela lo farà giocare Le pagelle e highlights di Milan - Roma, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023: Kalulu è il migliore del match ...Qualche ora prima che il Milan pareggiasse a San Siro con la Roma, alcuni scout rossoneri erano al Picco di La Spezia per seguire da vicino la gara della squadra di Gotti contro il Lecce. La partita è ...