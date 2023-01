Milan | c’è un talento da 20 milioni nel mirino

Sky Sport

, moderato ottimismo per Leao. In casa rossonera c'è quindi ottimismo per arrivare all'agognato rinnovo di Leao . Da Londra si dice come il Chelsea abbia infatti raggiunto l'accordo con l'...Il portiere della Salernitana si conferma dopo l'ottimo esordio contro ileffettuando sette parate decisive e respingendo con vigore gli assalti del Torino. Prestazione totale per il messicano -... Milan, ds Atalanta: "Sportiello resta con noi. Koopmeiners-Liverpool Non c'è nulla"