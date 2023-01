Migranti | Orfini | ' Ong ' pull factor' ? Meloni | Salvini e Piantedosi mentono | e lo sanno'

(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Per chiarezza: ogni volta chedicono che le Ong nel Mediterraneo sono undicono una cosa semplicemente falsa. Non 'discutibile'. Proprio falsa. E sì, loanche loro". Così Matteodel Pd su twitter.

