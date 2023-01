Migranti | Orfini | ' da Piantedosi crudeltà gratuita per applausi di quattro invasati razzisti'

(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Complimenti a: ogni volta un po' diin più. Un po' di sofferenza inflitta a persone fragili solo per prendersi glidi". Così Matteosu twitter rilanciando il video a bordo della Ocean Viking nel mare in tempesta.

Lo scrive su Twitter il deputato del Pd, MatteoLa nave Geo Barents di Medici senza Frontiere , con a bordo 73, non riuscirà ad arrivare ... La critica di"Per chiarezza: ogni volta che Meloni, Piantedosi, Salvini dicono che le Ong ... Migranti: Orfini, 'Ong 'pull factor' Meloni, Salvini e Piantedosi ... Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Complimenti a Piantedosi: ogni volta un po’ di crudeltà gratuita in più. Un po’ di sofferenza inflitta a persone fragili solo per prendersi gli applausi di quattro invasat ...La nave Geo Barents di Medici senza Frontiere, con a bordo 73 migranti, non riuscirà ad arrivare stasera al porto di Ancona, assegnato dalle autorità italiane come porto di sbarco. Sofferenze inutili ...