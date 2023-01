Migranti | Ferro | ' Ong hanno fatto effetto calamita' Creazzo | ' Il pull factor è una fake news'

Adnkronos

- 'Ho letto l'articolo su La Verità e o messo un se ipotetico' sottolinea il sottosegretario all'Interno. '!Quali motivi spingono queste persone Perché non ne parla mai nessuno' ha ribattuto il ...- La sottosegretaria all'Interno oggi a Omnibus: 'Il decreto Ong aveva una missione importante che guardava aie alla sicurezza di chi deve accoglierli. Garantisco che Calabria e Sicilia sono al collasso. I sindaci, al di là dell'appartenza politica, devono affrontare l'emergenza e hanno gridato all'... Migranti, Ferro: "Navi in città Pd Porti del Sud al collasso" "Ho letto l'articolo su La Verità e o messo un se ipotetico" sottolinea il sottosegretario all'Interno. "!Quali motivi spingono queste persone Perché non ne parla mai nessuno" ha ribattuto il soccor ...La sottosegretaria all'Interno oggi a Omnibus: "Il decreto Ong aveva una missione importante che guardava ai migranti e alla sicurezza di chi deve accoglierli. Garantisco che Calabria e Sicilia sono a ...