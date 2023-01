Migranti | equa distribuzione | Kelany FdI a iNews24 | “Alleggerire il Sud Italia dalla pressione sui porti”

Giornale di Sicilia

Sui porti assegnati alle navi Ong "facciamo le cose in modo responsabile, puntiamo a un'...delle interlocuzioni con i Governi delle nazioni dalle quali partono le imbarcazioni dei. Sono ..."È necessaria un'distribuzione su tutti i luoghi di possibile sbarco con l'obiettivo di ... "Questa è la provincia che si fa maggiore carico dell'accoglienza dei. Sono 1250 quelli accolti ... Il ministro dell'Interno: «Sicilia no campo profughi, per i migranti equa distribuzione dei porti» L’ultima trovata del ministro dell’Interno Piantedosi è cercare di ammantare di umanità le scelte del governo sulle Ong.Migranti, nei primi dieci giorni del 2023 sono aumentati gli sbarchi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: cosa farà il governo.