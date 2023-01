Migranti | energia e commercio | i piano del governo per il dossier tunisino

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si recherà “presto” in Tunisia, il secondo Paese di provenienza deisbarcati illegalmente in Italia nel 2022. Da culla della primavera araba e perla rara del Mediterraneo, il Paese arabo più vicino alle coste dell’Italia è oggi una nazionale sull’orlo del collasso economico. Il potere è InsideOver.

La Voce di Bolzano

... con un ascolto attento anche sul tema del Repower Eu (il fondo Ue per l', ndr) ". Leggi anche La metamorfosi della Meloni: da ribelle a suddita dell'Europa Mes,, Europa: così Meloni ...Eppure non c'è solo il dossiernell'agenda del ministro Tajani. Vale la pena ricordare che ... La Tunisia ha recentemente lanciato progetti per produrre 1.700 megawatt dida fonti ... A Roma l'incontro tra Meloni e Von der Leyen: scambio di vedute su ... E' il tema dei migranti minori non accompagnati, che suscita più "apprensione, ansia e anche partecipazione emotiva", "l'aspetto più delicato di questa drammatica vicenda, perché è evidente che sono p ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...