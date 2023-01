Migranti | aumentano gli sbarchi nei primi 10 giorni dell’anno | la situazione

(Di martedì 10 gennaio 2023) Neinovea Lampedusa sono sbarcati 2.100, due terzi degli oltre 3.600 già sbarcati in Italia e dieci volte di più dello stesso periodo2022. Il trend è in crescita e preoccupa il Viminale. La novità è che a bordo non ci sono quasi mai tunisini, bensìdell’Africa Subsahariana L'articolo proviene da Inews24.it.

Money.it

Con molti più giorni di navigazione chei costi e i giorni di navigazione, ma soprattutto ... Il 54 per cento deisbarcati, quelli soccorsi dalla Guardia costiera, continua a toccare ......anche dalle campagne mediatiche diffamatorie come quelle legate ai salvataggi dinel ...le risorse umane impiegate nel settore in Italia e all'estero sfiorando quota 26 mila (4% in ... Migranti, l'Italia è davvero abbandonata dall'Ue Giorgetti: “Continua sostegno contro caro-energia”. Dopo l’incontro, il ministro Giorgetti ha dichiarato: “Sono contento della visita di Pascal a Roma. “In questo contesto – ha osservato Giorgetti – r ...Già 3.673 gli sbarchi, una crescita di dieci volte rispetto allo stesso periodo del 2022. Il 54% viene salvato dalla Guardia costiera, il 10% dalle Ong ...