Micol “scagiona” la Murgia ma Antonella la mette in guardia | “Sei troppo ingenua!” | cosa è successo dopo la diretta del GF Vip

(Di martedì 10 gennaio 2023) Durante ladel Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mandato in onda la clip dellache chiede a Tavassi di avvicinarsi. Nonostante sul web l’atteggiamento di entrambi sia stato contestato, proprioIncorvaia pare averla presa bene,ndo l’amica.” lamalainladel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

" la Murgia ma Antonella la mette in guardia Dopo la diretta del GF Vip , mentre i concorrenti si scambiavano pareri in giardino, Antonella Fiordelisi ha commentato la clip "..." la Murgia ma Antonella la mette in guardia Dopo la diretta del GF Vip , mentre i concorrenti si scambiavano pareri in giardino, Antonella Fiordelisi ha commentato la clip "... Micol “scagiona” la Murgia ma Antonella la mette in guardia: "Svegliati!"