Mi nascose la malattia  La confessione di Mancini su Vialli

Mancini: 'Mi nascose la malattia per non farmi soffrire' In un'altra anticipazione dell'intervista Mancini ha parlato del giorno in cui ha saputo da Vialli della malattia: 'Lui non mi ha parlato della sua malattia all'inizio. Me l'ha rivelata nel 2019. Mi disse che aveva questo problema e che lo stava curando. Era molto positivo perché lui è sempre stato così. Gianluca mi disse che dovevamo vincere i Mondiali del 2026 e che sarebbe stato con noi. Sicuramente ci sarà molto vicino.'