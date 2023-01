ilGiornale.it

... tablet o telefono). Inoltre, è interattivo, ovvero a fronte dell'inserimento di pochi ... Unico, in questo caso, è che al momento della domanda non risultino iscritti ad alcuna forma ...... titolare della Ottica Paolo , un progetto di posa delle panchine e delle fioriere, dal... la selezione sarebbe fortemente discriminatoria proprio su questo. SiAmo per la città ... "Mi ha requisito il cellulare". Blitz di Porro in diretta L’iPhone una potenziale “minaccia” dal punto di vista del governo sudcoreano: è così che sono visti finora i dispositivi della Mela ma tutto dovrebbe cambiare se, come pare, passerà una proposta della ...L’ex social card torna sotto forma di Carta acquisti per gli over 65 e i genitori di minori di tre anni in condizioni di difficoltà economica, ...