“Mi fa tremare” Giovanni Allevi e il tumore | l’ultimo messaggio dall’ospedale fa piangere tutti

Il Fatto Quotidiano

Allevi, la foto della flebo dall'ospedale preoccupa i fan: 'È una immagine che faAllevi, il commovente messaggio social dall'ospedale: 'Grazie a tutti, mi date coraggio' ...È una immagine che fa, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare": è il messaggio diAllevi pubblicato sui social, ... Giovanni Allevi e la lotta contro il mieloma, la nuova foto dalla clinica: “Una bellezza che non voglio… Il compositore e pianista marchigiano Giovanni Allevi da qualche mese soffre di un mieloma. «Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell'uomo ..."Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell'uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento , anche il più difficile. È una ...