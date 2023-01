Meteo Roma del 10-01-2023 ore 06 | 10

(Di martedì 10 gennaio 2023)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord cieli sereni o poco nuvolosi residue nevicate sulle Alpi di confine dai 400 metri al pomeriggio tempo stabile con Cieli velati sulle regioni di nord-ovest in serata non sono attesi i cambiamenti delle condizionicon tempo del tutto asciutto al centro al mattino isolante nevicate sull’Appennino abruzzese dai 5 600 m variabilità asciutta altrove al pomeriggio tempo in deciso miglioramento con Cieli in prevalenza soleggiato in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con altezza prevalente Vibo volo cita al sud maltempo diffuso al mattino con piogge sparse sulle regioni peninsulari neve in Appennino da 600 mm sereno sulla Sardegna al pomeriggio ancora pioggia su Puglia Basilicata Calabria Sicilia neve sopra i 1100 metri in serata residue precipitazioni ...

