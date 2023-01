(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – La prima perturbazione atlantica del 2023 ha portato e sta portando forte maltempo con tanta pioggia edi; èta anche la neve sulle Alpi e localmente sulla dorsale appenninica. Lorenzo Tedici,rologo del sito il.it, conferma che questa perturbazione atlantica uscirà velocemente dall’lasciando come ricordo il vento forte. La giornata di oggi infatti vedrà protagonista il Maestrale, specie in Sardegna ma anche sul meridione e parte delle regioni centrali. Al Nord, il protagonista sarà invece il Foehn, il vento secco e relativamenteche scende dalle Alpi. Le temperature dopo un diffuso calo notturno, a causa del cielo sereno al Centro-Nord e a causa deidi Maestrale al Sud, torneranno a ...

, freddo sull'. Polare. La data c'è Non c'è ancora traccia alcuna del vero freddo invernale , tuttavia nel lungo termine qualcosa pare muoversi e ora si intravede una data per la svolta, ...Meteo Italia, venti di burrasca ma torna il caldo La perturbazione atlantica che sta interessando la penisola italiana causerà ancora, nelle prossime ore, piogge sparse soprattutto sulle regioni centro-meridionali, accompagnate da un deciso rinforzo ...