ilmessaggero.it

...la svolta invernale attesa per questa sera sulla Sicilia . La Protezione Civile regionale siciliana ha diramato un' allertagialla per rischio- idrogeologico e idraulico per ...Foto:Lazio Meteo, arriva il freddo polare: torna la neve sul Terminillo e sull'Appennino anche a quote basse La prima intensa perturbazione del 2023 raggiunge l'Italia, in arrivo piogge, ma anche temporali, neve sui monti, forti venti di maestrale e mareggiate sulle… Leggi ...Il ministro: le due regioni non siano il campo profughi d’Europa. Dirottati in città del Partito democratico Falso ...