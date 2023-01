Mercato Milan | sei colpi da 50 milioni tutti bocciati

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ildelè stato importante in estate e con una spesa da 50sono arrivati ben sei acquisti che avrebbero dovuto dare nuova linfa ai rossoneri Ildelè stato importante in estate e con una spesa da 50sono arrivati ben sei acquisti che avrebbero dovuto dare nuova linfa ai rossoneri. Nessuno di questi al momento è riuscito a incidere secondo quelle che erano o dovevano essere le premesse. In primis la delusione più grande si chiama De Ketelaere. Il belga ha perso il posto da titolare e la fiducia. Insieme a lui anche Adli e Origi: se il primo non sta trovando tanto minutaggio, il secondo è spesso fermo ai box. Tra gli altri ci sono Thiaw, Dest e Vranckx poche presenze per incidere o lasciare il segno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo ...

La Gazzetta dello Sport

Il mezzo passo falso con la Roma, arrivato proprio dopo che Pioli aveva messo in campo De Ketelaere e Vranckx, ha riaperto il dibattito sulestivo del. I risultati sin qui sono stati deficitari. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti ...Non sarà ancora la squadra progettata in estate, in sede di, ma in attesa di Pogba (zero ... Danilo e compagni hanno recuperato 3 punti al Napoli, 5 all'Inter e 7 algrazie alle ultime 8 ... Le big pronte al mercato: tutti i movimenti di Milan, Inter e Juve L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, mercato bocciato". I rinforzi estivi, per ora, non stanno rendendo come speravano ...Il padre del portoghese e già a MIlano: si attende l'arrivo di Dimvula, fIltra ottimismo. Bennacer firma giovedì ...