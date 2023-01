leggo.it

Il giallo del metal detectorSecondo i medici di Sulmona, ad uccidere il 17enne, già attivo nel campo della moda, sarebbe stata una forma dipneumococcica non contagiosa, ...... si sarebbe trattato dipneumococcica, un'infezione delle meningi che non è pericolosa per gli altri, ma che nel 34% degli adulti che ne sono colpiti risulta. L'ipotesi diagnostica ... Meningite letale, muore un ragazzo: Libero aveva solo 17 anni. La tragedia nel giro di poche ore E' morto ieri pomeriggio nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Annunziata di Sulmona, L.P., 17 anni appena, colpito probabilmente da una meningite pneumococcica che ha stroncato la ...SULMONA – Lutto e dolore a Sulmona per la morte di un 17enne, Liberato Passoforte, deceduto per una sospetta meningite. Secondo quanto riporta il Centro il ragazzo si era sentito male accusando dolori ...