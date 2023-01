Meloni riceve Kishida | concordi su difesa | Indo-Pacifico e G7

Agenzia ANSA

Il caro - benzina scatena la politica, magongola Secondo i risultati del sondaggio Giorgiapiace sia agli uomini (33,4%) che alle donne (27,4%) ealti consensi in tutte le fasce ...Ancheha sottolineato come questo progetto avrà 'importanti ricadute anche in ambito civile e della ricerca scientifica'. La collaborazione con Roma e Londra, in particolare, si concretizzerà ... Meloni arrivata in Vaticano con la famiglia, incontro con Papa Francesco La madre di Pamela Mastropietro, la ragazza romana uccisa e fatta a pezzi nel 2018 a Macerata, è stata ricevuta oggi, martedì 10 gennaio, al ministero della Giustizia.Giorgia Meloni ha incontrato papa Francesco in Vaticano. Una visita privata col Santo Padre durata"35 minuti. Il presidente del Consiglio è arrivata con la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambrun ...