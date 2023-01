Meloni porta a casa 19 miliardi | con l' Europa intesa sul Pnrr

Leggi su iltempo

(Di martedì 10 gennaio 2023) Attuazione del, gestione dei flussi migratori, ripresa economica. E poi i dossier su energia e guerra in Ucraina. A un mese esatto dal Consiglio Europeo straordinario Giorgiae Ursula von der Leyen sono tornate a vedersi per fare un punto della situazione. Stavolta a fare gli onori diè stata la premier che, sotto una pioggia battente, ha accolto nel cortile interno di palazzo Chigi la presidente della Commissione Ue - a Roma per la presentazione del libro che raccoglie i discorsi pronunciati da David Sassoli da presidente dell'rlamento - per un faccia a faccia che segue quello del 3 novembre scorso, quando fua recarsi a Bruxelles nella sua prima uscita da presidente del Consiglio per incontrare i vertici delle istituzioni europee. Il colloquio di oltre un'ora, cui ha ...