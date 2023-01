Meloni in Vaticano per l' udienza privata da Papa Francesco

Sky Tg24

La premier Giorgiaincon la famiglia , la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno, per l'incontro con Papa Francesco. Il faccia a faccia tra il Pontefice e la presidente del Consiglio è durato 35 ...Giorgiae' stata ricevuta inper un'udienza privata con Papa Francesco, accompagnata dal compagno Andrea Giambruno e dalla figlia Ginevra. Ad accogliere la premier nel cortile di San Damaso il ... Incontro Meloni-Papa di 35 minuti in Vaticano: tra temi Ucraina, migranti e natalità. FOTO Giorgia Meloni e' stata ricevuta in Vaticano per un'udienza privata con Papa Francesco, accompagnata dal compagno Andrea Giambruno e dalla ...arrivata stamane in Vaticano con la famiglia, la figlia Ginevra e il compagno Andrea .... Il faccia a faccia è durato 35 minuti. Meloni è arrivata stamane in Vaticano con la famiglia, la figlia Ginevr ...