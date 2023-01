Meloni in Vaticano da Papa Francesco | con lei la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno

Agenzia ANSA

La premier Giorgiaè arrivata incon la famiglia, la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno. L'incontro con Papa Francesco si terrà alle 10. Le auto, con a bordo la premier ed il suo seguito, sono ...Oggi 10 gennaio, Papa Francesco incontra in udienza privata la premier Giorgia(ore 10) prima dell'Angelus dalla Santa Casa di Loreto. Il Pontefice ha iniziato il ciclo di udienze del 2023. Ieri aveva incontrato gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede., il ... Meloni oggi dal Papa, poi riceve Kishida a Palazzo Chigi La premier Giorgia Meloni è arrivata in Vaticano con la famiglia, la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno, per l’incontro con Papa Francesco. A mezzogiorno la premier incontrerà a Palazzo Chi ...La premier Giorgia Meloni è arrivata in Vaticano con la famiglia, la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno. L'incontro con Papa Francesco si terrà alle 10. Le auto, con a bordo la premier ed ...