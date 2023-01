Meloni in Vaticano da papa Francesco con la figlia e il compagno | a colloquio per 35 minuti – Le foto

Agenzia ANSA

La premier Giorgia Meloni con la famiglia, la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno, per l'incontro con Papa Francesco. Il faccia a faccia tra il Pontefice e la presidente del Consiglio è durato 35 minuti. Meloni in Vaticano con la famiglia, incontro con Papa Francesco CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il presidente del Consiglio. Il Santo Padre Francesco ha ricevuto oggi in Udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, S.E. la Sig.a Giorgia Meloni.