Meloni in udienza da Papa Francesco | con lei il compagno e la figlia Ginevra 

Leggi su agi

(Di martedì 10 gennaio 2023) AGI - È durato 35 minuti il colloquio trae la Presidente del Consiglio, Giorgia, ricevuta oggi in forma privata insieme alla famiglia. L'incontro ha avuto inizio alle 10:00 ed è terminato alle 10:35. Bergoglio ha donato alla Presidente del Consiglio un'opera in bronzo dal titolo "Amore sociale", raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta "Amare Aiutare". Oltre a questo una serie di scritti: I volumi dei documentili; Il Messaggio per la Pace di quest'anno; Il Documento sulla Fratellanza Umana; Il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV; Il volume su l'Appartamento Pontificio delle Udienze, a cura della Prefettura della Casa Pontificia; Il volume "Un'Enciclica sulla pace in Ucraina". A sua voltaha donato al Pontefice una ...