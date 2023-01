Meloni | il sondaggio a sorpresa | trionfo davanti a Kate e Ferragni

(Di martedì 10 gennaio 2023) Giorgianon primeggia solo nei sondaggi politici degli istituti demoscopici che vedono il suo partito, Fratelli d'Italia, sfondare la quota del 30 per cento degli orientamenti di voto, ma anche nelle rilevazioni delle riviste di costume. Infatti la premier è la "diva dell'anno" per ilpubblicato dal settimanale "Diva e donna" (Cairo Editore) in edicola domani e realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri. Agli intervistati è stata chiesta la classifica delle "dive" più amate dagli italiani nel 2022: la neo presidente del Consiglio si piazza al primo posto con il 30,3% di consensi e con grandissimo distacco batte molte prime donne dello spettacolo e anche i reali inglesi. Ecco i risultati delesclusivo. Fra queste donne chi considera la "diva" del 2022? Giorgia: 30,3%, ...

Nicola Porro

Però, nonostante qualche successo e i normali tentennamenti, l'esecutivo di Giorgianon sembra affatto calare nei sondaggi . Anzi. L'ultima raffica di dati arriva direttamente dal......di diventare spinosa per il governo presieduto da Giorgia, che ha deciso di non prorogare il taglio delle accise voluto da Mario Draghi. "Sopra FdI di ben 12 punti". Ghisleri, il... Sondaggi, clamoroso Meloni: mai così in alto. Ed il Pd tracolla Nonostante l’impopolare l’aumento dei costi del carburante, conseguenza dello stop allo sconto sulle accise deciso dal governo Meloni, Fratelli d’Italia sale ancora. Nel sondaggio effettuato da Swg pe ...Al secondo posto della classifica c'è Kate d'Inghilterra e al terzo la conduttrice Diletta Leotta. La Meloni in vetta alla classifica è la diva più amata ...