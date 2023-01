Meloni e il Papa | colloquio di 35 minuti La premier porta in dono un libro di Montessori e i Fioretti di San Francesco

(Di martedì 10 gennaio 2023) Giorgiaè arrivata oggi in Vaticano puntuale, alle ore 10, con il compagno Andrea Giambruno e la figlioletta Ginevra. Arrivati nel Cortile di San Damaso, lae i famigliari sono stati accolti da padre Leonardo Sapienza. Trentacinqueè durato iltra ile la. Al momento dello scambi dei doni, il Pontefice ha donato allaun’opera in bronzo fortemente simbolica dal titolo “Amore sociale”, raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta “Amare Aiutare”. Inanche i volumi dei documentili; il Messaggio per la Pace di quest’anno; il Documento sulla Fratellanza Umana; ilsulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev; il volume su ...

Ilricevein udienza in Vaticano: è la prima visita di Stato della premier Cresce l'attesa per la prima udienza tra Giorgiae il Santo PadreFrancesco. La premier è arrivata da ...Insomma, sembra proprio che ci sia una ottima intesa tra ile lae questo porta ad alcune necessarie considerazioni. La prima è che l'incontro di oggi, pur se in forma privata, si ... Meloni arrivata in Vaticano con la famiglia, incontro con Papa Francesco Martedì 10 gennaio il Papa ha ricevuto in Vaticano il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le ha consegnato un rilievo in bronzo raffigurante un bambino che aiuta un altro a rialzarsi con la scri ...