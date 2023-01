Meloni dal Papa | «Parlato di Ucraina | migranti e natalità» Con lei anche la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno

(Di martedì 10 gennaio 2023) Giorgiaoggi è stata in Vaticano con la famiglia per l'udienza privata conFrancesco. Il premier, vestita con un tailleur nero, è arrivata alle 10 con il...

Sky Tg24

Nella delegazione i collaboratori più stretti della premier,sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano al segretario generale di Palazzo Chigi Carlo Deodato.ha ...Il Pontefice ha donato invece aun'opera in bronzotitolo "Amore sociale", raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta "Amare Aiutare". Papa Francesco ha dato alla ... Incontro Meloni-Papa di 35 minuti in Vaticano: tra temi Ucraina, migranti e natalità. FOTO L’udienza tra Papa Francesco e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è iniziata alle 10 di questa mattina ed è terminata alle 10:35. Il Santo Padre le ha regalato un'opera in bronzo dal titolo ...LANCIANO – “Il Dipartimento Regionale Giustizia di Fratelli d’Italia esprime massima soddisfazione per l’attenzione che il governo Meloni sta riservando alle problematiche dei tribunali ...