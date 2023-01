Meloni dal Papa con la figlia Ginevra | è il primo faccia a faccia da quando si è formato il governo

(Di martedì 10 gennaio 2023) È durato 35 minuti iltraFrancesco e Giorgia, ildasi èil. La premier è stata ricevuta in udienza privata alle 10 di stamattina nella biblioteca del Palazzo apostolico, assieme allae al compagno Andrea Giambruno. L’incontro si è tenuto nella biblioteca del Palazzo apostolico dalle 10 di stamattina. Ad accoglierli nel Cortile di san Damaso, dove le guardie svizzere erano schierate nel picchetto d’onore, è stato il reggente della Casa pontificia, padre Leonardo Sapienza. La premier, vestita in tailleur nero, giacca e pantaloni, ha regalato al pontefice una copia de “La santa messa spiegata ai bambini” di Maria ...

Meloni incontra Papa Francesco, prima udienza in Vaticano. FOTO E' durato poco più di mezz'ora il colloquio privato tra Papa Francesco e il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giorgia Meloni. Il Pontefice e la prima donna capo di un governo italiano si ...