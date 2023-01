Meloni dal Papa con figlia e compagno | 35 minuti a colloquio

(Di martedì 10 gennaio 2023) E' durato trentacinqueilprivato in Vaticano traFrancesco e la premier Giorgia, iniziato alle 10. La presidente del Consiglio era accompagnata dalAndrea ...

Agenzia ANSA

Così il numero uno di Enel appare destinato a soccombere nella grande giostra delle nomine delle partecipate, che sarà condottoGovernoin primavera. "Hanno bisogno di un grande piano a ...La premierlo elogia: 'Un eroe' Giorgiain VaticanoPapa Ad accogliere Giorgianel Cortile di San Damaso, dove le guardie svizzere erano schierate nel picchetto d'onore, è ... Meloni arrivata in Vaticano con la famiglia, incontro con Papa Francesco Giorgia Meloni si è recata oggi puntualmente alle 10 presso il Palazzo ... Infatti, poco dopo le elezioni di settembre scorso, Bergoglio aprì, stranamente dal suo punto di vista, ad un maggiore ...Importanti novità per i precari Covid sono contenute nella prima legge di Bilancio del governo Meloni approvata nei giorni scorsi in Parlamento. Altre novità, ugualmente importanti, sono attese a brev ...