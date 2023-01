Meloni da Papa Francesco Chi porta con sé in Vaticano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Giorgiain udienza privata da. Ma il premier ha stupito tutti anche questa volta e, a differenza dei suoi predecessori, hato con sé anche tutta la sua famiglia., infatti, è arrivata nel Palazzo Apostolico accompagnata dalla figlia Ginevra e dal compagno Andrea Giambruno. Tutto questo proprio mentreè alle prese con due questioni assai spinose per il: le rivelazioni di Padre Georg sulla delusione di Ratzinger per il mancato ritorno alla messa in latino e la riapertura delle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

