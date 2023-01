Melito | M5S denuncia audio compromettente | “Sarebbe compravendita di voti”

Corriere della Sera

... in una nota, che 'ildovrebbe nascondere la testa sotto la sabbia, piuttosto che rivendicarne ... Giovanni Zannola, Antonella- . Invece si sono arenati di fronte alle promesse di ......Antonella, a intervenire: 'Fate concludere Conte'. Irritato, l'ex premier ha replicato sarcastico: 'Ma questo è massimalismo !'. E ancora, tra gli applausi in sala di altri presenti: 'Il, ... Calabria, arrivati i primi 52 medici cubani: «Subito un corso di lingua» A ognuno 4.700 euro lordi al mese Il contingente è «sbarcato» a Cosenza: i sanitari soggiorneranno in caserma e saranno impiegati in provincia di Reggio Calabria. Cambiato il contratto che inizialmente prevedeva che due terzi del loro ...