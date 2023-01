“Me ne frego | fa schifo” | Cassano contro Allegri | l’affondo è durissimo

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il tecnico della Juventussi prepara al big matchil Napoli. Intanto, è finito ancora nel mirino di. La Juventus, dopo una prima parte di stagione complessa aggravata dall’eliminazione alla fase a gironi della Champions League, si è rimessa in carreggiata. I bianconeri, in campionato, sono infatti riusciti a mettere insieme un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AreaNapoli.it

... ovvero gente che ha rispolverato il ""me ne" di triste memoria" " ma che cazzo c'entra, ... Certo che non vogliamo mescolarci con questo. Si vota anche nella speranza di cambiare le cose, ...... t'ho tradito prima io, no prima tu, tii Rolex, ti nascondo le borse, t'ho pagato il viaggio in Tanzania. Sullo sfondo il dolore dei figli. Sempre più convinto che il divorzio apra allo'... Cassano esplode: 'Allegri è un bugiardo. Mi fa schifo sentirlo' Nell'ultima puntata della Bobo TV, l'ex calciatore Antonio Cassano si è scagliato contro Allegri e la Juventus.Cassano: "Gasperini meglio di Allegri" Cassano torna a commentare duramente il campionato attaccando la Juventus ai microfoni della Bobo TV. “Un passo per volta e dobbiamo arrivare al quarto posto che ...