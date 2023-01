La Gazzetta dello Sport

Torna a sorridere New Orleans, che aveva perso quattro delle ultime cinque partite. I Pelicans vincono 132 - 112 sugli Washington Wizards trascinati da ...Ilè ancora una volta Nikola Jokic che mette a referto l'ennesima tripla doppia della ... Per New Orleans ne fa 28e sfiora la doppia doppia Marshall che si ferma a 22 punti e 9 ... McCollum trascinatore: così i Pelicans hanno mandato ko Washington Per New Orleans ne fa 28 McCollum e sfiora la doppia doppia Marshall che si ferma a 22 punti e 9 rimbalzi. Il trascinatore è ancora una volta Nikola Jokic che mette a referto l’ennesima tripla doppia… ...Per New Orleans ne fa 28 McCollum e sfiora la doppia doppia Marshall che si ferma a 22 punti e 9 rimbalzi. Il trascinatore è ancora una volta Nikola Jokic che mette a referto l’ennesima tripla doppia ...