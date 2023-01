Mazda MX30 | torna il motore rotativo

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ilsta perre in attività. A circa vent’anni dal lancio dell’ultima vettura con propulsore Wankel,ha annunciato che durante il Motor Show di Bruxelles ci sarà il ritorno in grande stile di uno dei suoi marchi di fabbrica. Sarà, infatti, laa montare questoormai storico. Ovviamente si

QN Motori

Sarà, infatti, la Mazda MX30 a montare questo motore ormai storico. Ovviamente si tratterà di un aggiornamento che terrà conto delle attuali esigenze legate soprattutto alla limitazione delle ...Chi non conosce la storia dei motori rotativi di Mazda Soluzioni frutto di menti lungimiranti come quelle dei giapponesi che, però, non hanno mai reso giustizia alla grandezza dell’idea di base. La l ...