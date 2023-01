Mattino 5 | screzi in studio e dietro le quinte tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi

ilmattino.it

Non è dato sapere quali siano le motivazioni di questie l'unica conseguenza è il blocco delle attività di questi due organismi". "Se il buongiorno si vede dal- conclude Perrino - , ...Non è dato sapere quali siano le motivazioni di questie l'unica conseguenza è il blocco delle attività di questi due organismi'. 'Se il buongiorno si vede dal- conclude Perrino - , ... Gf Vip, Nicole squalificata per il gesto del sale contro Nikita Pelizon Intanto Dana minaccia di uscire. Le a "Anno nuovo, stessa solfa e stesse dinamiche del passato. La maggioranza di centrodestra dimostra ancora la sua natura rissosa e la sua sostanziale disomogeneità nell'approccio politico alle varie que ...POTENZA - "Anno nuovo, stessa solfa e stesse dinamiche del passato. La maggioranza di centrodestra dimostra ancora la sua natura rissosa e la sua sostanziale di ...