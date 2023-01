Matteo | studente plusdotato che ha lasciato il liceo | «Mi dicevano che essere troppo intelligenti è un problema»

Orizzonte Scuola

Matteo Fabbri, infatti, al terzo anno del liceo classico, all'Ariosto di Ferrara, ha deciso di lasciare la scuola. A scuola erano arrivati a dirgli che "essere troppo intelligenti era un problema". Preso in giro e isolato dai compagni di classe, incompreso dai professori, Fabbri ha lasciato gli studi al liceo classico Ariosto di Ferrara, la sua città, alla fine del terzo anno. Ora ha 24 anni e sta facendo il dottorato in Cyber Security, dopo la laurea in Filosofia a Bologna, la magistrale alla Normale di Pisa e un Master a Oxford. "In classe sei schiacciato dall'uniformità, la didattica dovrebbe essere personalizzata"