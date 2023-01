Mattarella riconvoca Consiglio supremo difesa | Ucraina all’ordine del giorno

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergiohato ildi, al palazzo del Quirinale, per martedì 17 gennaio 2023 alle ore 17, a seguito del mancato svolgimento della riunione già stabilita per il 12 dicembre 2022. Lo rende noto il Quirinale. L’ordine delnon ha subito variazioni e prevede la trattazione dei seguenti temi: punto di situazione sulla guerra in, conseguenze sugli equilibri geopolitici e implicazioni complessive per l’Italia; esame dei principali scenari di crisi, con particolare attenzione al Mediterraneo allargato, e della posizione nazionale rispetto alle relazioni politico-strategiche in ambito europeo e transatlantico; stato di efficienza e processo di ammodernamento dello Strumento ...

