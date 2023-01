Matt Hardy chiama Sasha Banks in AEW | “Sarebbe come Cody Rhodes in WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 10 gennaio 2023)ha fatto il suo scioccante debutto a Wrestle Kingdom 17, dove ha esordito“The CEO” Mercedes Mone, attaccando Kairi e subito puntando alla sua cintura. Molti credono che Mercedes Mone possa debuttare in AEW grazie ai rapporti che intercorrono ottimamente con la NJPW: tanti fan ed addetti ai lavori sognano l’approdo dell’ex campionessa WWE a Jacksonville, e tra questi figura. Durante l’ultimo episodio di The Extreme Life of, infatti, ha dichiarato che secondo lui il debutto di Mercedes Mone in All Elitesimile a quello che ha fatto, che ha lasciato la AEW per tornare in WWE. “Il suo arrivo in AEWun grande evento. Credo che per ...